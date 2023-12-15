Кинолог объяснил, как приучить собаку к зимней одежде Кинолог Голубев посоветовал дать собаке пройтись в зимнем костюме дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы собака привыкла к зимней одежде и спокойно выходила в ней на прогулки, следует надевать на питомца костюм дома и давать немного походить в нем по квартире, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что одевать животное стоит медленно, чтобы оно привыкало к процессу.

Как уточнил кинолог, если собака начинает противиться при одевании, необходимо остановиться и дать ей время привыкнуть. Перед этим важно дать домашнему любимцу понюхать новый костюм. За спокойствие собаку следует поощрить.

Для выбора правильной одежды необходимо измерить длину спины от холки до основания хвоста, обхват груди в самой широкой части и обхват шеи. При этом стоит обратить внимание, не сковывает ли костюм движение и не душит ли животное. Голубев посоветовал отказаться от лишних аксессуаров, таких как шарф и шапка. Лучше отдать предпочтение непродуваемому комбинезону и ботинкам.

Кинолог ранее порекомендовал не заставлять собаку насильно гулять в снежную погоду. Он предупредил, что многие питомцы не любят такую погоду из-за повышения влажности, большого количества запахов и холода. Достаточно подождать, пока питомец справит нужду и немного пройдется.