Кинолог объяснил, как правильно убирать за собакой на улице Кинолог Голубев посоветовал убирать любой мусор на улице за собакой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убирать за собакой важно не только фекалии, но и любой мусор, который остается во время прогулки, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что это позволяет развивать дог-фрэндли культуру и является показателем ответственности за своего питомца.

Важно думать не только о себе и своей собаке, но и об окружающих людях и животных. Поэтому очень важно всегда убирать за своим питомцем, это касается не только экскрементов, но и любого мусора, который появляется из-за жизнедеятельности собаки, — пояснил Голубев.

Так, за собакой нужно выкидывать разорванные на улице игрушки, раскиданные остатки пищи и экскременты. В некоторых регионах России хозяина за оставленный мусор могут оштрафовать. Кинолог уточнил, что собачьи фекалии не являются удобрением, они очень медленно разлагаются и приводят к гибели растений. Поэтому уборка за питомцем не только является проявлением уважения к окружающим, но и важна для экологии.

Рекомендуется минимизировать использование пластиковых пакетов. Вместо них лучше выбирать упаковки из переработанных материалов или воспользоваться совком, чтобы донести мусор до ближайшей урны. Некоторые владельцы собак ходят со специальными футлярами для сбора, куда складывают экскременты. Уже дома они смывают отходы в унитаз.

Голубев ранее посоветовал воспитывать собаку с первого дня появления питомца в доме. По его словам, воспитанная собака ориентируется на хозяина, социализирована, не бросается на прохожих и других животных, а также знает правила.