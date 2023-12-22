Кинолог объяснил, как отучить собаку воровать со стола Кинолог Голубев: корректировка поведения поможет отучить собаку воровать еду

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Чтобы отучить собаку воровать со стола, нужно вовремя замечать это и корректировать поведение питомца, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что даже самая воспитанная собака может не упустить возможности полакомиться, если оставлять еду в пределах ее досягаемости.

Чаще всего на воровство собаку толкает поведение хозяина. Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пес может не упустить возможность полакомиться. <...> Важно такую привычку вовремя замечать и корректировать поведение собаки, — отметил кинолог.

Кроме того, домашние любимцы могут брать еду со стола из-за несбалансированного питания. Так питомец пытается самостоятельно восполнить недостаток определенных элементов. Голубев уточнил, что важно приучить всех членов семьи не подкармливать собаку. Животное, которое угощают таким образом, начнет постоянно выпрашивать еду. Кроме того, не стоит оставлять пищу в пределах досягаемости. Если питомца застали за воровством, нужно вывести его из кухни командой «Нельзя».

Голубев ранее рассказал, что плохое поведение собаки может иметь различные причины, включая ошибки в дрессировке, проблемы со здоровьем, стресс, повышенную активность и даже психологические травмы. Он отметил, что ответственные владельцы часто имеют хорошо воспитанных питомцев.