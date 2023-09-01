Кинолог объяснил, как часто нужно мыть собаку Кинолог Голубев: мыть собаку нужно в случае загрязнения шерсти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Универсальной формулы, как часто нужно мыть собаку, не существует, хозяева должны определить это самостоятельно, пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что стоит обращать внимание на состояние шерсти и мыть питомца в случае ее загрязнения.

Нельзя сказать, например, что всех собак надо мыть один раз в месяц. Частоту гигиенического мытья определяет хозяин, ориентируясь на породные особенности животного и на степень загрязнения шерсти, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, также частота мытья зависит от длины шерсти — животные с длинным покровом нуждаются в более тщательном уходе. У питомцев без шерсти при этом часто грязнится кожа. Кроме того, стоит обратить внимание, в каких условиях живет собака и часто ли ее выводят на прогулки. Кинолог подчеркнул, что здорового питомца нужно мыть один раз в один-три месяца.

Использовать для мытья человеческие средства не стоит, порекомендовал Голубев. Кинолог уточнил, что экономить на шампунях для собак не стоит. Важно учесть возраст, породу и активность животного.

Президент РКФ ранее рассказал, что если собака не позволяет никому приближаться к своему хозяину, то это может указывать на проблемы у животного, которые требуют коррекции. Как считает специалист, иначе это может привести к агрессии против человека или других животных.