Кинолог объяснил, что происходит с появлением собаки в доме Кинолог Голубев: при появлении собаки нужно быть готовым к интересной жизни

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С появлением собаки жизнь человека кардинально меняется, становясь более интересной и насыщенной, рассказал в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. При этом, по его словам, первое время питомец может не слушаться, пакостить и создавать массу проблем, а хозяину придется радикально менять свои привычки и распорядок дня.

Вы меняете свой график, привычки. <...> Но к каким бы изменениям вам ни пришлось привыкать, собака в доме — это дополнительный повод для радости, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что график прогулок, занятий и ухода за собакой должен подходить не только животному, но и человеку. Если распорядок будет постоянным и системным, то организм питомца быстро адаптируется к режиму, и он не будет будить человека рано, а также не станет выть в его отсутствии. Человеку также придется стать более внимательным — например, всегда проверять, достаточно ли воды в собачьей миске, а также не оставлять еду в доступных местах. Кроме того, хозяину будет нужно изучить много литературы и экспертных мнений о породе и особенностях поведения своего питомца.

Кинолог также посоветовал распределить между членами семьи обязанности по уходу за собакой. Так у домочадцев и животного произойдет быстрое установление нормального контакта.

Конечно, собака в доме изменит вашу жизнь: у вас появится больше ответственности, изменится график, привычки, вам потребуется уделять время животному, иногда жертвуя свободными часами. Но все эти изменения, безусловно, этого стоят, ведь собаки делают нашу жизнь ярче и счастливее, — резюмировал Голубев.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский назвал реагенты на тротуарах и улицах самой большой проблемой для собак. По его словам, специальный воск и кремы не всегда эффективны, поэтому после прогулки необходимо промыть лапы теплой проточной водой, а если появились раны, то обязательно обработать их.