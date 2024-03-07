Кинолог назвала главную причину ожирения собак Кинолог Борисенко: собаки толстеют из-за малоподвижного образа жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ожирение собак чаще всего связано не с особенностями той или иной породы, а с малоподвижным образом жизни, рассказала в беседе с НСН руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко. По ее словам, важно не просто выводить животное на формальные прогулки, но и устраивать с ним активные игры,

Ранее британские ученые заявили, что около четверти всех собак породы лабрадор-ретривер продемонстрировали склонность к ожирению из-за мутации в гене под названием POMC. По словам Борисенко, гена ожирения у собак не существует и корень зла нужно искать не в породе, а в образе жизни.

Когда животное мало двигается и много ест, оно будет склонно к ожирению. Дело не в породе, а в условиях содержания. <...> Городские собаки, как и их хозяева, ведут малоподвижный образ жизни, что усугубляет проблему, — пояснила эксперт.

Она добавила, что особое внимание и заботу необходимо уделять собакам после стерилизации: они более других склонны к набору веса из-за гормональных изменений. Лишний вес провоцирует проблемы у животного с сердцем и суставами, поэтому важно соблюдать баланс кормления и активности. При этом просто гулять с питомцем недостаточно, с ним надо именно проводить время, в том числе играть.

Как подчеркнула кинолог, прогулка с собакой должна длиться не менее двух часов в день и включать активные игры, которые хороши не только для физической нагрузки, но и для контакта человека и собаки.

Часто проблема в том, что человек заводит питомца только для собственной психологической разгрузки, при этом не хочет тратить время. Если собака недополучает внимания, начинаются проблемы с весом либо с агрессией, — подытожила собаковод.

Ранее кинолог Владимир Голубев предупредил, что детские игрушки могут представлять смертельную опасность для собак. Как пояснил специалист, некоторые игрушки могут содержать жидкий наполнитель, и если животное их раскусит, то может отравиться.