Кинолог назвал способы помочь собаке справиться со стрессом Кинолог Голубев: поход к ветеринару или путешествие могут вызвать у собаки стресс

Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Долгое путешествие или поход к ветеринару могут вызвать стресс у собаки. При этом на обеспокоенность питомца могут указывать несколько различных признаков. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Любое седативное/снотворное средство можно давать собаке только строго после консультации с ветеринарным врачом. Если вы самостоятельно решили дать собаке какой-либо препарат, это может обернуться серьезными проблемами. Не нужно рассматривать успокоительное как панацею во время перелета или перед походом к ветеринарному врачу. Попробуйте обойтись без них, — отметил кинолог.

По его словам, порой распознать симптомы беспокойства у собак сложно, поскольку некоторые виды поведения, связанные со стрессом, имитируют нормальное. На стресс могут указывать, например, ходьба по одной траектории и частые встряхивания. Кроме того, животные могут скулить или лаять, чтобы привлечь внимание хозяина.

Также о стрессе сигнализируют зевота, слюнотечение, облизывание, частое моргание и широко раскрытые глаза вместе с прижатыми к голове ушами. Кроме того, стресс может привести к появлению перхоти и вызвать линьку.

Чтобы избавиться от стресса, надо выяснить причину страха животного и подготовить его к происходящему. Для этого Голубев рекомендовал работать в паре с профессиональным дрессировщиком. Он подчеркнул, что коррекция поведения питомца может занять достаточно времени, процесс требует терпения и понимания.

Если же владелец животного все же хочет использовать успокоительные средства, кинолог рекомендовал применять специальные ошейники с запахом валерианы или лаванды, успокоительные спреи и салфетки с травяными ароматами. Также можно пользоваться специальным успокаивающим жилетом.

Ранее Голубев рассказал, что хозяину не нужно доказывать своему питомцу главенство, так как доминировать в отношениях друг с другом могут только представители одного вида. Он пояснил, что прежде всего собаковод должен стать для своего любимца предсказуемым другом, который не боится проявлять любовь и нежность и выстраивает отношения с помощью понятных правил.