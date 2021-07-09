Кинолог назвал способ продлить жизнь собаке

Правильное питание, полноценные прогулки, профилактика заболеваний помогут продлить жизнь собаке. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт напомнил, что собаки живут в среднем 12–14 лет. Однако если грамотно подойти к уходу за питомцем, он сможет прожить гораздо дольше.

Один из действенных советов, который улучшит качество и увеличит продолжительность жизни, — это правильное питание. Для здоровья и долголетия питомца нужен грамотно составленный рацион, в котором будет содержаться сбалансированное количество жиров, углеводов, белков, минеральных веществ и витаминов, — объяснил кинолог.

Владимир Голубев призвал не экономить на хорошем питании для пса. Также он посоветовал не пренебрегать прогулками и не забывать о профилактике заболеваний.

Это позволит продлить жизнь вашему любимому другу, — резюмировал эксперт.

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