Кинолог назвал самый подходящий корм для собаки Кинолог Голубев: потребностям собаки лучше всего соответствует магазинный корм

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Если хозяин хочет подобрать собаке рацион, который будет полностью соответствовать потребностям питомца, то лучшим выбором будет магазинный корм, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, если у собаки есть особенности здоровья, то, вероятнее всего, существует корм, который их учитывает.

При этом дополнительные добавки не понадобятся, в составе уже будут содержаться все необходимые полезные элементы. Хозяин, таким образом, может не думать, как подобрать сбалансированный рацион, достаточно следовать рекомендациям, указанным на упаковке, пояснил эксперт.

Конечно, есть и минусы готовых кормов: не всегда производители пишут реальный состав рациона, подменяя некоторые слова, например «пальмовое масло» на «растительное». Также изготовитель не прописывает точного количества ингредиентов, они записаны в процентном соотношении, что не всегда понятно собаководу, — добавил он.

При этом переход на натуральный корм требует обязательной консультации с ветеринаром, подчеркнул специалист. Нельзя купить мясо и накормить им собаку — велик шанс, что в таком случае животное не получит все необходимые полезные вещества с пищей. При таком типе кормления важно соотношение и качество ингредиентов, заключил кинолог.

Ранее Голубев объяснил, что собаки могут дергаться во сне, перебирать лапами и вращать глазами. Это связано с процессами роста или яркими впечатлениями в течение дня: например, питомец видит динамичный сон.