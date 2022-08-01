Названа самая дружелюбная к детям порода собак Кинолог Иванов: ньюфаундленд является самой безопасной для детей породой собак

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Самой дружелюбной к детям породой собак является ньюфаундленд, рассказал кинолог Олег Иванов. Несмотря на внушительный размер животного, в его природе нет злости, отметил он. В топ безопасных пород собак также вошли золотистый ретривер, лабрадор, сенбернар и немецкая овчарка, пишет «МК в Новосибирске».

Собака [ньюфаундленд] была выведена для подтаскивания рыболовных сетей. Позже этот навык трансформировали под спасение утопающих. У ньюфов в природе нет злости. Детям они позволяют не только катание на спине, но и прочие шалости, — пояснил эксперт.

Иванов сообщил, что золотистый ретривер может стать второй няней для ребенка, так как главное для них — созерцать семью. Кроме того, он назвал грозную на вид немецкую овчарку самой уравновешенной породой.

По мнению специалиста, детям не подходят собаки охотничьих и ездовых пород. Популярным хаски, маламутам и корги необходимо уделять очень много внимания и воспитывать их особым образом. Он также отметил, что именно от воспитания собаки зависит то, будет она дружелюбно или враждебно относиться к младшему члену семьи.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, как правильно воспитать собаку, чтобы не избаловать ее. Невоспитанная собака станет проблемой не только для хозяев, но и для окружающих. Во избежание проблемного поведения, питомца необходимо приучить к режиму, обучить командам и установить границы.