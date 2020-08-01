Кинолог назвал пять самых умных пород собак

https://static.news.ru/photo/38a07e48-d3d7-11ea-9a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила рейтинг пород собак, легче всего поддающихся дрессировке, рассказал глава организации Владимир Голубев. По итогам исследований Университет Британской Колумбии (Канада) назвал самыми умными четвероногими бордер-колли, пуделей, золотистых ретриверов, лабрадоров и шелти (шотландские овчарки).

По словам Голубева, бордер-колли подходит тем, кто готов много времени заниматься со своей собакой. Данные собаки не любят мягкие лежанки и вкусную еду, им необходимы постоянные физические и умственные нагрузки, передаёт РИА Новости.

Он добавил, что умом и дружелюбным характером отличаются пудели.

Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам, — пояснил глава РКФ.

Эксперт отметил, что золотистые ретриверы известны своим терпением и хорошей памятью.

Собак этой породы часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. Тонкий нюх и превосходная память делают их непревзойдёнными в своём деле, — подчеркнул Голубев.

По данным Университета, лабрадорам нравится учится новым командам. Они стараются угодить своему хозяину.

Собаки легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому они являются отличными сиделками и компаньонами, — прокомментировал руководитель РКФ.

Собаки породы шелти (шотландские овчарки) послушны, исполнительны и легко усваивают новые команды.

Эти собаки показывают превосходные результаты в аджилити и других видах спорта. Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу, — резюмировал Голубев.

Почти любой человек, если захочет, справится с обучением представителей данных пород. Их подходящими для начинающих собаководов считает кинолог.

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