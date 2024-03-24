Кинолог назвал причины страхов у щенков Кинолог Голубев: страхи у щенков появляются после отлучения от матери

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Период страхов у щенков начинает появляться после отлучения от матери, сообщил порталу «Питомцы» кинолог Владимир Голубев. По его словам, именно тогда малыш начинает самостоятельно познавать мир.

Именно поэтому мы советуем социализировать щенка как можно раньше. Иначе мы можем спровоцировать множество страхов у собаки, — отметил эксперт.

Голубев добавил, что с щенком нужно разговаривать спокойно, а если он хочет спрятаться, то не стоит ему мешать. Эксперт сообщил, что если малыш боится пылесоса, не нужно насильно подводить его к агрегату, пытаться включать его, объяснять, что ничего плохого не случится.

Также кинолог рекомендовал добавить в режим дня щенка развивающие игры, прогулки в разных местах, нужно давать собаке возможность самой изучать местность, знакомить с другими собаками и предметами.

Ранее Голубев заявил, что собаку нельзя кормить объедками и едой со своего стола, потому что такое питание испортит питомцу здоровье и может даже привести к его гибели. По словам специалиста, наиболее опасны для собак кости от жареного мяса, сырая свинина и крупы с тушенкой.

Кинолог добавил, что собак нельзя категорически кормить любыми вареными, тушеными и жареными костями, а трубчатые кости птиц не рекомендуется давать даже сырыми. Такие кости могут повредить пищеварительный тракт животного и закупорить кишечник, пояснил Голубев.