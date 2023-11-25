Кинолог назвал первые симптомы наличия глистов у собаки Кинолог Голубев: отсутствие аппетита у собаки может свидетельствовать о глистах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практически каждый питомец рано или поздно заражается глистами, рассказал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Особенно важно обратить внимание на первые симптомы и обнаружить паразитов вовремя. Свидетельствовать о том, что собака заразилась, могут плохой аппетит, потеря веса, кровь и слизь в кале, вялость, а также проблемы с кожей и шерстью, объяснил эксперт.

Практически каждый питомец рано или поздно заражается глистами. Обнаружить глистную инвазию (гельминтоз) не всегда просто, иногда признаки заражения никак не проявляются или бывают схожи с симптомами других заболеваний. Но если вовремя не начать лечение, собака может серьезно заболеть, а также заразить хозяев, — сообщил Голубев.

Заражение глистами опасно для собаки, так как паразиты могут поразить печень, сердце, артерии и другие органы животного. Грамотная терапия легко избавит от заболевания собаку с крепким иммунитетом, а вот с щенками уже может быть сложнее, отметил кинолог.

При этом лучшей защитой Голубев назвал профилактику. По его словам, существует множество препаратов для этого.

Ранее Голубев рассказал, что при выборе щенка в дом необходимо ориентировать на породу и ее особенности. Эксперт напомнил, что идеального от рождения питомца не существует.