Кинолог назвал лучшие породы для начинающих собаководов Президент РКФ Голубев: начинающим собаководам подойдут некрупные дружелюбые собаки

Начинающим собаководам подойдут дружелюбные и легко поддающиеся дрессировке некрупные породы, не требующие особого ухода. Такой совет в интервью РИА Новость дал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он подчеркнул, что к выбору собаки следует отнестись максимально серьезно и обдуманно, и не ориентироваться на внешность.

Новичкам я советую обратить внимание на дружелюбных, легко поддающихся дрессировке некрупных собак, которые не требуют специфического ухода. При выборе питомца нужно обязательно оценивать свои возможности, поскольку хозяин всегда в ответе за собаку, которая появится в его доме, — подчеркнул Голубев.

По его словам, при выборе первой собаки человеку следует обращать внимания не на внешние данные будущего питомца, а определить, зачем ему нужен пес, после чего выбирать из конкретных пород, подходящих по температменту, уровню активности и социальным качествам, а также способности к дрессировке и потребности в уходе.

Среди наиболее подходящих для новичков пород эксперт назвал отличающихся крепким здоровьем и хорошо поддающихся дрессировке пуделей, «добродушных и милых» псов-компаньонов кинг чарльз спаниелей, идеально приспособленных к домашним условиям болонок, умных и жизнерадостных вельш корги пемброк, у которых абсолютно отсутствует агрессия, а также брюссельских гриффонов, имеющих очень устойчивую психику.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что пожилым людям лучше всего подойдут некрупные собаки, за которыми легче ухаживать и которые, как правило, отличаются спокойным характером. Так, по его мнению, лучшие породы для людей старшего возраста — это чихуахуа, пекинес, миниатюрный пудель, брюссельский гриффон и кавалер кинг чарльз спаниель.

В свою очередь кинолог Арина Чухнина рассказала, что основными незаменимыми напарниками слепых и слабовидящих людей становятся как чистокровные лабрадоры, так и метисы лабрадоров и немецких овчарок, которых специально скрещивают для улучшения рабочих качеств собаки-поводыря. Наилучшими проводниками также считаются колли, эрдельтерьеры, ньюфаундленды, королевские пудели и русские черные терьеры.