Кинолог назвал худшее наказание для питомца Кинолог Голубев посоветовал не наказывать собаку игнорированием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игнорирование является худшим наказанием для собаки, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что это связано с поведением животных в дикой природе: стая, игнорируя молодую особь, таким способом отделяет ее от себя.

Дело в том, что в дикой природе стая, игнорируя молодых животных, отделяет их от себя. Помимо игнорирования, они могут проявлять необоснованную агрессию. А для животного потеря стаи может грозить голодом или гибелью, — пояснил кинолог.

Когда хозяин перестает обращать внимание на действия питомца и проявляет скрытую или открытую агрессию в качестве наказания, состояние собаки может ухудшиться. Голубев уточнил, что животное начинает нервничать. Из-за этого нежелательное поведение может учащаться. Кроме того, игнорирование чревато оставлением меток в доме: таким способом питомец пытается закрепить себя в «стае». Также не следует нависать над собакой, лишать ее игр и повышать голос, добавил кинолог.

Голубев ранее рассказал, что во время воспитания собаки ни в коем случае нельзя бить или ругать питомца. Специалист подчеркнул, что рукоприкладство может привести к ухудшению ситуации и собака просто перестанет слушаться хозяина.