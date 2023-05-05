Кинолог напомнил о подвигах собак во времена ВОВ Кинолог Голубев напомнил о помощи советской армии 70 тысяч собак во времена ВОВ

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Во времена Великой Отечественной войны около 70 тысяч собак помогали советской армии, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Напоминая о подвигах животных во времена ВОВ «Радио 1», кинолог отметил, что собаки также помогали бойцам укреплять боевой дух и поддерживали солдат морально.

Почти 70 тысяч собак несли службу, защищая нашу Родину. Помимо того, что животные выполняли важную роль на полях сражений, они помогали солдатам укреплять их дух и не сдаваться. Без преувеличения, собак на фронтах можно назвать настоящими героями Великой Отечественной войны, ведь они наравне с солдатами приближали нашу победу, — пояснил кинолог.

Так, Голубев вспомнил о первом подвиге собак 30 июля 1941 года. Тогда на юго-западном фронте у села Легедзино немецкий полк выступил против 500 российских пограничников. В последний момент солдаты успели спустить на противника 150 овчарок, которые смогли задержать наступление немцев на два дня.

Собак также обучали искать мины, заниматься разведкой, помогать связистам и санитарам. Некоторые из животных ценой своей жизни активировали взрывчатку и бросались с ней под танки. За время войны они уничтожили около 300 танков противника. Кинолог рассказал, что немцы прозвали таких собак «Дьявольским оружием Красной армии».

Голубев ранее рассказал о вкладе собак в изучение космоса. Среди остальных животных, которых рассматривали в качестве помощников в освоении, собаки оказались самыми подходящими, так как легче поддавались дрессировке, могли находиться в закрытом пространстве, переносить перегрузки и не бояться звуков.