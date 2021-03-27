Кинолог призвал чаще хвалить своих собак

https://static.news.ru/photo/71abd684-8fa1-11eb-b1fd-96000091f725_660.jpg Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/Global Look Press

Похвала — это своего рода инвестиция в поведение собаки и отношения между питомцем и хозяином. Поэтому животное следует хвалить как можно чаще. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если бы меня спросили универсальный совет, который помогает в воспитании собаки, я бы ответил: хвалите и поощряйте свою собаку как можно чаще, — цитирует его РИА Новости.

Эксперт пояснил, что хозяева собак часто ругают питомцев за плохие поступки, но при этом забывают о поощрении за хорошее поведение, поскольку оно воспринимается как должное.

По его словам, животное следует хвалить за любые, пусть самые незначительные, но правильные поступки. Это побудит питомцев повторять их.

Для робкой и неуверенной собаки похвала послужит ориентиром, какой именно линии поведения придерживаться. Кроме того, она будет способствовать укреплению доверия между ней и человеком, без чего невозможно обучение и воспитание животного.

Если вам кажется, что вам не за что похвалить свою собаку, вы просто невнимательный хозяин, — отметил кинолог.

Ранее NEWS.ru писал, что кинолог развеял мифы и заблуждения о маленьких собаках. Один из них состоит в том, что якобы такие питомцы не нуждаются в воспитании и дрессировке. По словам эксперта, размер собаки не влияет на её поведение, без воспитания она может стать агрессивной и иметь различные поведенческие проблемы.