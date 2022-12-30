Кинолог объяснил опасность несбалансированного питания для собаки Кинолог Голубев: некачественное питание может привести к снижению иммунитета и энергии собаки

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Несбалансированное питание пагубно влияет на здоровье и развитие собаки, от рациона питомца зависит его долголетие и хорошее самочувствие, сообщил «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Специалист подчеркнул, что просто смешав в миске мясо с кашами, фруктами и овощами, невозможно добиться хорошего самочувствия, крепкого иммунитета и хорошего состояния животного. Собаке нужны качественные мясные продукты, баланс витаминов и полезных макроэлементов, отметил Голубев. По его словам, питание нужно составить так, чтобы обеспечивать питомца необходимым количеством энергии.

Некачественное питание может привести к снижению иммунитета и энергии, проблемам со здоровьем пищеварительной системы, к ухудшению состояния кожи, шерсти, глаз, зубов и десен. Не нужно экономить на корме, сократите лучше расходы на игрушки или ненужные аксессуары. В стремлении разнообразить рацион питомца едой со стола и всевозможными лакомствами вы можете серьезно навредить собаке, — предупредил кинолог.

Белки, жиры и углеводы самостоятельно не синтезируются, и если собака не получит их из пищи, организм будет испытывать дефицит питательных веществ, объяснил эксперт. Но как и дефицит, так и переизбыток этих веществ может негативно сказаться на здоровье животных, указал он.

Кинологи советуют помнить о том, что не все, что хорошо для человека, подойдет для питомца. Важно понимать, что остатки пищи со стола не подходят, чтобы кормить этим животное.

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