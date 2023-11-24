Кинолог дал советы при покупке породистых собак Кинолог Голубев: при покупке породистой собаки стоит найти проверенного заводчика

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При желании купить породистую собаку следует найти проверенного заводчика, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист пояснил, что нужно уточнить, как давно существует питомник, какие титулы есть у других животных, чем их кормят и как содержат. Кроме того, можно познакомиться с родителями щенка.

Кинолог уточнил, что добросовестные кинологи не предлагают скидки на своих подопечных и не настаивают на приобретении питомца. Кроме того, они поинтересуются доходами покупателя и планами на щенка. Голубев предостерег от покупки питомцев по объявлению в интернете по низкой цене. Чаще всего невысокая стоимость объясняется отсутствием документов. Кроме того, продавать собаку могут мошенники, и в итоге из маленького тойтерьера, как заявлено в публикации, вырастет питомец больших размеров, мало похожий на обещанную породу.

Специалист также советует не обращаться на щенячьи фермы. Чаще всего питомцы живут в антисанитарных условиях, не имею документов, прививок и регистрации. При покупке питомца кинолог рекомендует оформить договор купли-продажи. В нем следует указать кличку, под которой щенок зарегистрирован в родословной книге РКФ, дату рождения, пол, породу и номер клейма.

Голубев ранее рассказал, что если хозяин хочет подобрать собаке рацион, который будет полностью соответствовать потребностям питомца, то лучшим выбором будет магазинный корм. По его словам, дополнительные добавки не понадобятся, в составе уже будут содержаться все необходимые полезные элементы.