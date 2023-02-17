Кинолог дал советы по выбору щенка Кинолог Голубев посоветовал узнать об условиях жизни щенка при выборе питомца

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При выборе щенка следует ознакомиться с условиями жизни, в которых родился и рос питомец, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он отметил, что при возможности нужно попросить о встрече с родителями питомца, а также расспросить заводчика обо всех деталях характера щенка.

Для собаковода приобретение щенка очень важное и ответственное событие. От того, насколько правильно вы подойдете к этому вопросу, будет зависеть ваша счастливая жизнь в будущем. Когда выбираете щенка, ознакомьтесь с условиями, в которых он рос, если есть такая возможность, посмотрите на обоих родителей будущей собаки, расспросите у заводчика об особенностях характера малыша, также не забывайте проверять все необходимые документы, — пояснил специалист.

Кинолог уточнил, что следует обратить внимание на здоровье потенциального питомца: у щенка должно быть пропорциональное тело, ровная шерсть, чистая кожа, а в глазах нет выделений. По словам Голубева, здоровая собака активна и интересуется окружающим миром.

Кинолог отметил, что заводчик должен отдать ветеринарный паспорт международного образца и метрику щенка. У животного на ухе или в паху должно быть клеймо. Кроме того, рекомендуется составить договор купли-продажи, это позволит избежать проблем в будущем.

Ранее Голубев посоветовал найти подход к собаке, чтобы создать комфортные условия для совместной жизни и себе, и питомцу. Домашнего любимца нужно приучать к правилам, которые не стоит менять. Это позволит собаке не испытывать стресс и понимать, как вести себя в той или иной ситуации.