Кинолог дал советы, как выбрать поощрение для питомца Кинолог Голубев: питомцы лучше всего реагируют на поощрение в виде лакомства

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Лучше всего питомцы реагируют на поощрение в виде лакомства, но со временем можно начать использовать словесную похвалу или игру, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО специалист уточнил, что мотивация помогает воспитывать и дрессировать собаку.

Мотивация — ключ к безупречному воспитанию и легкой дрессировке собаки. Лучше всего питомцы реагируют на пищевое поощрение, но в процессе воспитания лакомства порой заменяют на словесную похвалу или игру, они также прекрасно мотивируют собаку, — отметил кинолог.

Если в качестве поощрения хозяин выбирает лакомства, не надо сразу скармливать питомцу всю еду. Лучше разделить вкусность на несколько кусочков, чтобы у собаки не пропал интерес к обучению из-за переедания. Кроме того, домашний любимец будет отвлекаться на пережевывание большого куска. Голубев подчеркнул, что не все питомцы согласятся выполнять команды за обычный корм, поэтому стоит выбрать другое угощение.

Некоторые собаки предпочтут лакомству игру. Такое поощрение не только будет мотивировать, но и поможет установить тесный контакт с любимцем, пояснил Голубев. При этом важно не забывать словесно хвалить питомца и гладить его. Это позволит быстрее закрепить результат.

Голубев ранее предупредил, что хозяин должен обращать внимание на изменения в поведении и привычках питомца. По словам кинолога, такие изменения могут указывать на проблемы собаки со здоровьем.