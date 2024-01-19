Кинолог дал советы, как выбрать место для собаки в квартире Кинолог Голубев: место собаки в квартире лучше расположить вдали от проходов

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Отдельное место для собаки в квартире лучше расположить вдали от проходов и сквозняков, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что можно установить там мягкую лежанку или клетку. При этом важно убедиться, что питомцу комфортно.

Такое место лучше выбирать вдали от проходов и сквозняков, убедитесь, что собаке будет комфортно: зимой питомец не должен лежать на сквозняке, а летом под палящим солнцем. Можно приобрести мягкую лежанку или клетку, — отметил Голубев.

По словам кинолога, стоит проследить, где чаще всего питомец играет с любимой игрушкой и отдыхает. Чтобы приучить собаку к своему месту, нужно создать положительные ассоциации. Например, можно награждать питомца лакомством, когда он приходит туда, и положить рядом его любимые игрушки. Кинолог подчеркнул, что свое место нужно домашнему любимцу, чтобы прятаться от неожиданных гостей или уходить от назойливых игр.

Ветеринарный врач Евгения Кирнос ранее рассказала, что зимой собакам нужно вовремя укорачивать когти, так как их стачивание замедляется из-за хождения по снегу. Переросшие когти могут вызывать дискомфорт и приводить к травмам.