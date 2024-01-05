Кинолог дал советы, как провести новогодние праздники с пользой для собаки Кинолог Голубев: в новогодние праздники можно освоить вид дрессировки собаки

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Длинные новогодние праздники — отличная возможность заняться своей собакой и провести время с пользой для питомца, заявил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, в январские каникулы можно освоить новый вид дрессировки, сходить на осмотр к ветеринару или просто поиграть с собакой в ее любимые игры.

Длинные выходные — это отличная возможность заняться своим питомцем. Можно освоить новый вид дрессировки, сходить на профилактический осмотр к ветеринарному врачу, покататься вместе с питомцем на лыжах, изучить ближайшие выгульные площадки, разучить полезные команды или просто поиграть с собакой в ее любимые игры, — высказался Голубев.

Специалист подчеркнул, что знание и отработка главных команд являются залогом безупречного поведения собаки, поэтому важно дать ей базовые навыки. Так, питомец должен знать кличку и запрещающие команды, уметь ходить с поводком, а также подходить и останавливаться по команде хозяина.

Если у собаки появились вредные привычки, то в новогодние праздники можно заняться коррекцией ее поведения, отметил Голубев. При этом, по его словам, сначала необходимо убедиться, что питомец здоров, и после этого проанализировать подход к его воспитанию.

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