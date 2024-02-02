Кинолог дал советы, как наладить взаимопонимание с собакой Кинолог Голубев: лучше всего собаки понимают знаки и сигналы

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Чтобы наладить с собакой взаимопонимание, необходимо чаще использовать знаки и сигналы — питомцы понимают их лучше всего, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что, если не закрепить за командой действие, которое должен выполнить питомец, обучение потеряет весь смысл.

Например, если вы ранее не закрепили за словами «Ко мне!» действие подойти к хозяину, то это сочетание слов не будет иметь никакого смысла для собаки, неважно, скажете вы его на русском или на английском языке. Собаки мыслят ассоциациями, поэтому самый понятный для них язык — это язык сигналов и знаков, — пояснил Голубев.

Воспитывая собаку, важно помнить, что животное не понимает человеческую речь. Питомец может выглядеть внимательным, когда человек с ним разговаривает, но это происходит из-за желания как можно больше времени проводить с хозяином. В связи с этим кинолог посоветовал сопровождать команды жестами.

Голубев ранее порекомендовал объяснять ребенку правила обращения с домашними животными. Это позволит подружить детей и собаку. По его словам, дети должны знать, как не стоит поступать с домашним любимцем.