Кинолог дал советы, как наладить отношения между кошкой и собакой Кинолог Голубев: при знакомстве кошки и собаки важно разграничить территорию

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Чтобы наладить отношения между кошкой и собакой, проживающих в одном доме, важно разграничить территорию при знакомстве, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что на самом деле никакой генетической вражды между этими животными не существует. По его словам, при этом не следует заставлять кошку и собаку взаимодействовать.

Нет никакой генетический вражды между этими животными, они могут отлично ладить и с удовольствием взаимодействовать. <...> Кошка и собака не обязательно должны стать лучшими друзьями, поэтому не заставляйте их общаться друг с другом, если хотя бы одному из животных это не нравится, — уточнил кинолог.

Также важно следить за конфликтными ситуациями и уделять достаточно внимания обоим питомцам. Голубев отметил, что, если знакомство и адаптация прошли удачно, с большой вероятностью дальше проблем между животными не возникнет. Хозяину важно добиться хороших или нейтральных отношений, не применяя физическую силу.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский ранее посоветовал приобрести одежду для маленьких гладкошерстных собак. По его словам, в противном случае зимой питомцы могут получить серьезные проблемы со здоровьем во время прогулки.