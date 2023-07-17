Кинолог дал совет, как защитить лапы собак при прогулках в жару Кинолог Голубев посоветовал избегать раскаленных поверхностей во время прогулок с собакой в жару

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Во время прогулок с собакой в жару следует избегать раскаленных поверхностей и стараться гулять в тени, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист уточнил, что можно использовать специальные защитные средства для лап или надевать на домашнего любимца обувь.

Гуляя с собакой, важно позаботиться о том, чтобы питомец не обжег лапы в процессе прогулки. Избегайте раскаленных поверхностей, старайтесь гулять в тени, используйте защитные средства для лап или попробуйте специальную обувь, — уточнил кинолог.

По словам специалиста, прогулки по городу могут стать причиной получения питомцем травм из-за раскаленного асфальта. Люди не чувствуют, насколько поверхность горячая, поэтому часто не задумываются о том, какой вред может быть нанесен лапам домашнего любимца. Голубев рекомендует выходить на прогулки рано утром или поздно вечером, чтобы избежать получения собакой ожогов.

Если возможности изменить график прогулок нет, то лучше выбирать места для выгула там, где меньше всего асфальта: питомец может находиться на траве или в тени. Также важно следить за поведением собаки. На повреждение подушечек может указывать облизывание собакой лап или поджимание их под себя. После прогулки кинолог советует осмотреть питомца, помыть лапы животного прохладной водой или смазать увлажняющим средством.

Ветеринар Иван Пушилин ранее посоветовал смачивать морду, подушечки лап и живот питомца прохладным мокрым полотенцем, чтобы защитить кошек и котов в жаркую погоду. По его словам, при перегреве животное нельзя обливать холодной водой.