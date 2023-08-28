Кинолог дал совет, как подготовить собаку к переезду с дачи Кинолог Голубев посоветовал заранее подготовить собаку к городской жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При переезде с дачи после лета важно подготовить собаку к городской жизни, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО он отметил, что на питомце может сказаться изменение распорядка дня и сокращение времени прогулок.

Например, резкое сокращение времени прогулок может сказаться на поведении животного. Поэтому лучше всего заранее готовить питомца к возвращению в город, чтобы у него не возникало лишних стрессовых ситуаций, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, в первую очередь следует обработать собаку от паразитов и провести дегельминтизацию. Вероятность того, что на даче питомец успел подхватить блох или клещей, очень высокая, при этом можно не заметить их наличие внешне. Непосредственно перед отъездом нужно выгулять собаку, не кормить ее, а в дорогу взять с собой свежую воду. За сутки рекомендуется достать переноску, чтобы животное могло в ней сидеть и отдыхать. При поездке на общественном транспорте нужно ознакомиться с правилами перевозки питомцев и взять с собой поводок, ошейник и намордник.

При переезде в город важно внимательно наблюдать за состоянием питомца — он может испытать стресс, предупредил кинолог. Голубев подчеркнул, что первое время следует чаще выводить собаку на прогулки и стараться не сокращать время общения. По возможности лучше не оставлять любимца одного первое время или оставлять ему любимые лакомства и игры-головоломки перед уходом.

Чтобы собака чувствовала себя комфортно в городе, придерживайтесь прежнего режима кормления и прогулок, который был у нее на даче. Если питомец привык гулять в 9 утра, продолжайте это делать, постепенно смещая график, если потребуется, — заключил Голубев.

Президент РКФ ранее рассказал, что если собака не позволяет никому приближаться к своему хозяину, то это может указывать на проблемы у животного, которые требуют коррекции. Как считает специалист, иначе это может привести к агрессии против человека или других животных.