Кинолог дал совет, как научиться понимать желания собаки Кинолог Голубев: внимательное наблюдение за собакой поможет понять ее просьбы

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Внимательное наблюдение за собакой и контакт между питомцем и хозяином помогут понять просьбы животного, пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что домашний любимец научится выражать свои желания, если будет получать то, что он хочет, при определенных действиях.

Например, когда собака положила голову вам на коленки и просит ласки, вы начинаете поглаживать питомца. Если любимец каждый раз получает от вас ласку после такого действия, то он научится просить внимания, укладывая голову на ваши колени, — пояснил кинолог.

Когда владелец понимает желание собаки, он должен обозначить действие. Важно характеризовать выполнение просьбы одним словом, которое ее объясняет. Например, если собака хочет воды и касается миски, хозяин, перед тем как наполнить емкость, должен произнести слово «пить», уточнил Голубев. Так питомец быстрее запомнит, как выражать свои желания и сможет установить связь между своими действиями и реакцией владельца.

Кинолог ранее предупредил, что прогулки с собакой зимой могут привести к травмированию питомца, если хозяин будет неосторожно себя вести. Так, под слоем снега могут скрываться острые предметы.