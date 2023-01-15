Кинолог дал пять советов по правильному воспитанию щенков Кинолог Голубев: заниматься с питомцем необходимо начинать с самого раннего возраста

Фото: Pinterest

Задачей каждого собаковода является не только воспитание идеально послушной собаки, человек должен помочь щенку вырасти здоровым, социализированным и счастливым. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, выполнение этой задачи не является сложным, если знать несколько правил и учитывать породу, темперамент, характер и потребности питомца.

По словам кинолога, щенка нужно забрать от матери в правильном возрасте, когда у него сформируется внутривидовое поведение. Если данный этап пропустить, в будущем у пса могут возникнуть поведенческие проблемы. Специалист призывает не торопиться с этим, несмотря на то, что официально щенка можно приобрести уже в возрасте 1,5-2 месяца.

При воспитании собаки ни в коем случае не следует применять физическую силу, поскольку такие наказания не позволят сформировать доверительные отношения между собакой и хозяином. По словам Голубева, самой надежной инвестицией в отношения здесь будет похвала за любое правильное действие.

Также не следует провоцировать собаку на мелкие пакости и ошибки, в частности — не стоит оставлять еду в доступных местах, тянуть поводок на погулке в противвес животному, разбрасывать тапки и зарядные устройства от гаджетов.

Кроме того, кинолог рекомендует не ругать и не тыкать носом в лужу щенка, справившего нужду дома. малыш не может сразу научиться контролировать работу мочевого пузыря и кишечника, поэтому хозяевам лучше застелить пол пеленками и подмечать, куда чаще всего щенок ходит в туалет, чтобы потом оставить пеленки только там.

Для прогулок следует выделять не менее одного часа, поскольку только так пес сможет ознакомиться с новыми местами, пообщаться с сородичами и поиграть в активные игры. Первоначально кинолог рекомендует гулять с малышом часто, но недолго — по 4-6 раз в день, а в дальнейшем сокращать количество выгулов до 2-3.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что несбалансированное питание пагубно влияет на здоровье и развитие собаки, от рациона питомца зависит его долголетие и хорошее самочувствие. Специалист подчеркнул, что просто смешав в миске мясо с кашами, фруктами и овощами, невозможно добиться хорошего самочувствия, крепкого иммунитета и хорошего состояния животного. Собаке нужны качественные мясные продукты, баланс витаминов и полезных макроэлементов, отметил Голубев. По его словам, питание нужно составить так, чтобы обеспечивать питомца необходимым количеством энергии.