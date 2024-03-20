Кинокритик рассказал о судьбе Кологривого после дебоша в баре Новосибирска Шнейдеров: Кологривого могут убрать из гала-концерта после конфликта в баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актера Никиту Кологривого, который устроил дебош в одном из баров Новосибирска, действительно могут убрать из гала-концерта «Жванецкий», заявил NEWS.ru кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров. При этом, по его словам, звезду «Слова пацана» вряд ли снимут с ролей в проектах, где он уже начал сниматься.

Сильно пьющими актерами были великий Евгений Евстигнеев, Владимир Высоцкий, Инна Ульянова и дальше по списку. Что касается Никиты Кологривого, наверное, его действительно уберут из гала-концерта. Но для актера куда важнее съемки в фильмах. Сомневаюсь, что Никиту снимут с ролей, особенно в тех проектах, где он уже начал сниматься. Потому что подписаны контракты и юридически расторгнуть их будет довольно сложно, — отметил собеседник.

Шнейдеров подчеркнул, что одно дело — сорвать съемки из-за алкогольного опьянения и совсем другое — подраться в заведении. Если бы из-за его поведения срывались проекты, то это бы действительно серьезно отразилось на карьере, а данный случай навряд ли на что-то повлияет, пояснил кинокритик.

Люди понимают, что очень многие актеры злоупотребляют алкоголем. Тут молодому парню стукнула в голову звездная болезнь и алкоголь, пускай полиция разбирается, что делать с ним дальше, — заключил телеведущий.

Ранее агент Кологривого подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.

Произошедшее, однако, засняли камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что артист неоднократно вступает в драки с посетителями и сотрудниками заведения.