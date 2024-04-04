Кинокритик назвал главную трагедию жизни Хита Леджера Кинокритик Шнейдеров: феномен Леджера заключался в полном перевоплощении в роль

Фото: DC Comics/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хит Леджер в роли Джокера в фильме «Темный рыцарь»

Главной трагедией жизни американского актера Хита Леджера (1979–2008) стала ранняя смерть, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, артист полностью выкладывался на съемочной площадке, создавая на экране уникальные образы, в том числе Джокера в блокбастере «Темный рыцарь» (2008). Хиту Леджеру 4 апреля исполнилось бы 45 лет.

Хит Леджер — уникальный, великолепный артист. У него знаковая роль не только Джокер в «Темном рыцаре», но и дуэт с Джейком Джилленхолом. Судя по отзывам коллег, Леджер полностью выкладывался на съемочной площадке, создавал не похожие на другие образы, оставаясь при этом собой. Он ушел трагически рано. Он действительно был уникален и ни на кого не был похож, — отметил Шнейдеров.

Хит Леджер скончался 22 января 2008 года, на его счету 19 голливудских фильмов, включая «10 причин моей ненависти» (1999), «Патриот» (2000), «История рыцаря» (2001), «Темный рыцарь» (2008). За роль Джокера в «Темном рыцаре» в 2009 году Леджер был посмертно удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

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