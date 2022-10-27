Кинокритик назвал чудовищным закон о запрете ЛГБТ-пропаганды Кинокритик Шнейдеров: закон о запрете ЛГБТ-пропаганды чудовищен и выгоден коррупционерам

Фото: Сергей Киселев/NEWS.ru

Давид Шнейдеров

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России чудовищен и выгоден для коррупционеров, заявил в беседе с «Радио 1» кинокритик Давид Шнейдеров. Он добавил, что российские депутаты не понимают, что делают, так как одобренный ими закон допускает двойные толкования и практика его применения может зависеть от воли правоохранителей, на которую могут повлиять с помощью денег.

Проблема нынешней Государственной думы Российской Федерации в том, что она ради красного словца, к сожалению, не очень понимает, что она делает. Ни один закон не должен допускать двоякого толкования. Я очень бы хотел, чтобы кто-нибудь из Госдумы подробно и точно объяснил смысл слова «пропаганда», — сказал Шнейдеров.

Он уточнил, что из-за данного закона под запрет могут попасть такие фильмы, как «Полное затмение», «Холодная гора», «Рокетмен», «Богемская рапсодия», «Игра в имитацию». Кинокритик считает, что принятый Госдумой закон о запрете ЛГБТ-пропаганды — «чудовищный, непродуманный, очень плохо сформулированный, открывающий двери коррупции».

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.