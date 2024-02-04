«Киеву нужна эта бумажка»: Баранец про договор о безопасности ФРГ и Украины Баранец: Киев использует договоры о гарантиях безопасности для пропаганды

Фото: МО Украины

Договоры Украины с отдельными странами о гарантиях безопасности носят больше пропагандистский смысл, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя новость о том, что Берлин и Киев могут заключить такое соглашение. По его словам, Украина, инициируя данные документы, раздувает легенду, что все страны готовы встать на ее защиту.

На данный момент эти договоры о гарантиях безопасности носят больше пропагандистский смысл, чем подразумевают реальные обязательства. Таким образом, Киев, инициируя данные договоры, раздувает легенду, что все страны готовы встать на защиту Украины. Киеву нужна эта бумажка, чтобы побегать по миру и продемонстрировать, как работает их дешевая киевская пропаганда, — заявил Баранец.

По его словам, Великобритания, с которой был подписан договор ранее, изначально защищала Украину — Лондон поставлял оружие, финансировал страну, помогал обучать украинских военных. Таким же образом поступает Германия.

Не исключено, что в будущем и другие страны подпишут с Украиной договор о двухсторонней безопасности. Это могут быть Польша, Франция и США, — резюмировал Баранец.

12 января в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев между Украиной и Британией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.