«Киеву надо платить»: военкор спрогнозировал возмездие за крейсер «Москва» Военкор Сладков допустил активизацию боевых действий в акватории Черного моря

Фото: ГУР Украины

Крейсер «Москва»,

США могут помочь Черноморскому флоту добиться сатисфакции за крейсер «Москва», рассказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его мнению, возмездие станет возможным в случае активизации морских боев, на что Украина не пойдет без соответствующей американской поддержки.

Наша военно-морская компонента давно не была в деле, пора за крейсер «Москва» поиметь сатисфакцию, — написал Сладков.

Как полагает журналист, сейчас у Запада есть все необходимое, чтобы распространить боевые действия на акваторию Черного моря. Этот сценарий, по мнению Сладкова, будет выгоден России, Соединенным Штатам, но не Украине.

Журналист отметил, что Вашингтон при желании найдет для украинских ВМС и корабли, и даже субмарины, однако «за это Киеву надо платить». Ремонтом поврежденных кораблей также придется заниматься Украине.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что ВСУ предприняли попытку поразить патрульный корабль «Сергей Котов» ВМФ РФ в акватории Черного моря. Инцидент произошел в 370 км к юго-западу от Севастополя. Экипажу корабля удалось поразить морские беспилотники противника из штатного вооружения. Сейчас «Сергей Котов» продолжает выполнение поставленных задач.