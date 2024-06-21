Акция с воздушным шаром обернулась для украинки крупным тюремным сроком СК РФ: гражданку Украины приговорили к 12 годам за акцию с флагом в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка Украины Кристина Любашенко приговорена к 12 годам заключения за участие в деятельности легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Следственный комитет России. Отмечается, что, находясь в Москве, 35-летняя женщина привязала к воздушным шарам флаг террористической организации и запустила их в небо.

В период с 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах данной организации и проводимых ею мероприятий, находясь в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте в городе Москве, она привязала к воздушным шарам флаг указанной выше террористической организации и запустила их в небо, — говорится в сообщении.

Кроме того, 8 мая 2023 года украинка в съемной квартире в подмосковном Долгопрудном установила в окне колонки, откуда транслировала под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о ВС РФ. На суде в ходе прений выяснилось, что правоохранители заранее знали о планах экстремистов по проведению акции.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Он попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к легиону «Свобода России». Его приговорили к девяти годам лишения свободы.