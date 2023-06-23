Киев ударил по тракторной бригаде под Курском: как ВСУ атакуют РФ 23 июня Под Донецком погибла женщина, в Москве подожгли оборудование на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки украинские военные обстреляли несколько приграничных районов Белгородской области. В соседней Курской области сельскохозяйственная станция подверглась обстрелам, а над региональным центром сбили два беспилотника. В Москве подожгли трансформатор на железной дороге, а в ДНР в результате обстрелов погибла женщина. Новые подробности атак ВСУ — в подборке NEWS.ru.

Какие районы Белгородчины подверглись обстрелам

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ нанесли удары по селу Щетиновка Белгородского района. Там было выпущено девять артиллерийских снарядов. По селу Журавлевка в том же районе — четыре. В Борисовском районе Белгородчины шесть прилетов из миномета зафиксировали в селе Цаповка. Жертв и разрушений не было, уточнил глава региона.

По Волоконовскому району за сутки было выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый. По селу Тишанка было выпущено 23 снаряда, из них 22 — по окраине населенного пункта. Один прилет был по окраине села Коновалово, 10 — по поселку Красный Пахарь. Пострадавших и погибших нет, но в результате обстрела повреждены три частных домовладения, газопровод и линия электропередачи.

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Фото: vvgladkov/t.me

Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе обстреляли из миномета, там, по словам Гладкова, зафиксировано 11 прилетов в районе кладбища. По селу Дроновка выпущено четыре минометных снаряда. Еще одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено три минометных снаряда, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Село Белянка, по информации Гладкова, было обстреляно из артиллерии — зафиксировано восемь прилетов. По селу Новая Таволжанка выпущено пять минометных снарядов. Пострадавших и разрушений в округе нет, добавил губернатор Белгородской области.

В Курск и область прилетели дроны

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в ночь на 23 июня в небе над областным центром силами ПВО были сбиты несколько беспилотников.

«В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу все восстановить», — говорится в Telegram-канале Старовойта.

По данным Mash, поздно вечером 22 июня в Курске были слышны два взрыва — в районе железнодорожного вокзала и улицы Дубровинского.

«В небе над многоэтажкой появляется вспышка и слышен грохот. В некоторых районах города включена сирена», — пишет Telegram-канал.

Взрыв в Курске, по информации Mash, произошел в районе аэродрома.

В Курской области ВСУ обстреляли из минометов стоянку тракторов одного из крупнейших сельхозпредприятий Глушковского района. По данным Mash, атака по тракторной бригаде предприятия в селе Елизаветовка продолжалась около 10 минут.

«Со стороны Украины было выпущено четыре миномётных снаряда калибра 120 мм. И ни один не достиг целей — машины целы, незначительно повреждён склад зернотока. Жертв среди мирных нет», — сказано в публикации.

Как уточняет SHOT, атака велась с позиций в 200 метрах от государственной границы. Минобороны эту информацию не комментировало.

В ДНР погибла женщина

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК) сообщили о 37 атаках со стороны ВСУ. На Донецком направлении украинские военные произвели 11 обстрелов из артиллерии, на Горловском — 26. Всего было выпущено 256 единиц различных боеприпасов.

Под огнем оказались пять населенных пунктов ДНР: Горловка, Гольмовский, Широкая Балка, Донецк и Макеевка.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины и ранении мужчины в Никитовском районе Горловки», — добавили в СЦКК.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Повреждены 10 жилых домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.

В Москве подожгли объект на железной дороге

Рядом с железнодорожной станцией Владыкино в Москве неизвестные решили сжечь трансформаторы. В результате огонь тушили с пожарного поезда, пишет Baza. Московская железная дорога подтвердила факт поджога.

«Неизвестные проложили к трансформаторам деревянные бруски, обмотанные тканью, и устроили пожар за огороженной территорией. Работники станции вовремя заметили огонь и убрали доски», — говорится в публикации канала.

Судя по фото, существенных повреждений оборудование не получило. На графике движения электропоездов это не сказалось.

Как пишет SHOT, рядом с местом пожара обнаружены ежи для прокола шин, которые могли раскидать диверсанты, чтобы осложнить тушение.

Ранее Baza сообщила о задержании в Москве двух граждан Казахстана 25 и 27 лет, которых заподозрили в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях недалеко от Варшавского шоссе. Они якобы признались, что получили за свою работу 30 тысяч рублей на криптокошельки. Задания они получали через Telegram. По данным канала, молодые люди стали фигурантами уголовного дела по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

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