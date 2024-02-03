ВС России пресекли нападения на три региона: как ВСУ атакуют РФ 3 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны России сообщили о пресечении попыток ВСУ атаковать сразу три региона страны. В ведомстве отметили, что ПВО уничтожила семь беспилотников противника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новых обстрелах со стороны украинской армии. Есть ли пострадавшие и разрушения в результате атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Какие регионы ВСУ пытались атаковать в ночь на 3 февраля

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила в Telegram-канале о пресечении в ночь на 3 февраля попытки ВСУ атаковать c применением БПЛА самолетного типа объекты на российской территории. По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областями.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

Дрон ВСУ упал на территории НПЗ в Волгоградской области

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за падения дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, противник ударил по Калачевскому району и району Заканалья. Атаки были отражены силами ПВО и РЭБ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — говорится в сообщении.

Фото: МО Украины

Белгородский поселок остался без света из-за обстрела украинских военных

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, заявил Гладков в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Повреждения получили два дома, а также линия электропередачи. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В одном доме пробита крыша и выбиты окна, во втором — выбиты окна и посечен фасад. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал он.

В Воронежской области сбит украинский дрон

Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник, добавив, что оперативная ситуация находится на его контроле.

Какие населенные пункты Белгородской области ВСУ обстреляли за последние сутки

Гладков привел в Telegram-канале статистику обстрелов региона со стороны ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено пять артиллерийских снарядов. В селах Наумовка и Красный Хутор противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом селе. Над селами Соломино и Мясоедово системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным губернатора, в Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА было сброшено взрывное устройство, пострадавших нет. В результате взрыва был поврежден экскаватор. По словам Гладкова, в Краснояружском районе под минометный обстрел попало село Графовка. Было зафиксировано четыре прилета, никто не пострадал. В результате обстрела были выявлены различные разрушения в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровля, забор, а также легковой автомобиль.

Кроме того, добавил Гладков, были повреждены линии электропередачи и газоснабжения. В настоящий момент повреждения газопровода устранены, электроснабжение было восстановлено.

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«В Новооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КамАЗ. Пострадавших нет», — отметил Гладков.

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Губернатор подытожил, что в Ракитянском районе на территории Илек-Кошарского сельского поселения системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

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