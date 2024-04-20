Киев обрушил армаду БПЛА на мирные города: как ВСУ атакуют РФ 20 апреля

Фото: МО Украины

Минобороны России в ведомственном Telegram-канале сообщило, что в ночь на 20 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили десятки украинских беспилотников. По данным ведомства, ВСУ применили БПЛА самолетного типа. Как ВСУ атакуют РФ 20 апреля, есть ли разрушения и пострадавшие — в материале NEWS.ru.

Сколько БПЛА ВСУ обрушили на города РФ?

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале заявило, что в ночь на 20 апреля средства ПВО пресекли попытки ВСУ нанести удар по объектам на территории РФ. В МО РФ подчеркнули, что Украина применила 50 дронов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА из которых 26 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Курской области, два — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей», — добавили в Минобороны РФ.

Что произошло в Белгородской области в результате атаки ВСУ?

Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия», — написал Гладков.

Он также сообщил, что село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке БПЛА ВСУ — два взрывных устройства попали в жилой дом. По словам руководителя региона, погибли двое мирных граждан — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, ухаживавший за ней.

«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», — добавил Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Что ВСУ обстреляли в Запорожской области?

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в регионе работает ПВО.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России», — написал он.

Ранее ВСУ при атаке на Токмак применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Эти снаряды были разработаны концернами Boeing и Saab Group для систем HIMARS. Выводы были сделаны на основании найденных на месте удара осколков. Рогов заявил, что это стало самой крупнейшей атакой армии Украины на мирное население региона за год. Подобные обстрелы курирует лично президент страны Владимир Зеленский, ставящий перед армией задачу целенаправленно бить по мирным объектам, констатировал он.

Чем пытались атаковать ВСУ территории в Тульской области?

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью, сообщила пресс-служба Министерства региональной безопасности. Там отметили, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

«В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — заявили в ведомстве.

Фото: МО РФ

Что произошло в Курской области в ночь на 20 апреля?

Система противовоздушной обороны сбила поочередно пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

«Четвертый вражеский беспилотник сбит нашими доблестными защитниками. <...> Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО», — заявил глава региона.

Что сказали в МИД РФ после гибели военкора «Известий» Еремина?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «целенаправленным убийством» со стороны ВСУ гибель военкора «Известий» Семена Еремина. Ее слова приводит официальный Telegram-канал МИД РФ.

«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима», — добавила Захарова.

По ее словам, именно Еремин «обнародовал документальные свидетельства того, что российские корреспонденты на передовой были объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения».

«Требуем от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения еще одного жестокого убийства российского журналиста. Своим ставшим привычным молчанием они выдают карт-бланш киевской клике на новые, еще более ужасающие террористические атаки против представителей медиа, тем самым становясь их соучастниками», — заявила Захарова.

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