Киев нанес самый массовый БПЛА-удар по Крыму: как ВСУ атакуют РФ 25 августа ПВО сбили ракету у военного аэродрома Шайковка под Калугой

Фото: МО РФ

В аэропортах Москвы в ночь на 25 августа вводили план «Ковер», в Крым прилетели несколько десятков беспилотников, приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской области попали под обстрел. Над Калужской областью, где располагается военный аэродром Шайковка, ПВО сбили ракету, взрывы были слышны в соседней Тульской области. В Донецке под огнем погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России — в материале NEWS.ru.

В аэропортах Москвы вводили «Ковер»

В ночь на 25 августа власти закрывали небо над столичными аэропортами Внуково и Домодедово. Прилеты и вылеты самолетов задерживались из-за плана «Ковер», который вводится при появлении угрозы для воздушных судов. Через некоторое время работа транспортных узлов возобновилась.

Над Калужской областью сбили ракету

Как сообщили в Минобороны, средства ПВО уничтожили в небе над Калужской областью ракету ВСУ. В ведомстве уточнили, что украинские военные пытались совершить атаку по гражданскому объекту на территории РФ ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что системы ПВО отработали в ночь на 25 августа в Малоярославецком и Жуковском районах. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

По данным Telegram-канала SHOT, по три-четыре взрыва в небе слышали жители городов Обнинска и Малоярославца. Baza добавляет, что о звуках взрывов также сообщали жители соседней Тульской области.

«Неподалеку от этого места находится аэродром Шайковка», — говорится в публикации SHOT. О том, что ракету сбили рядом с военной авиабазой, подтвердил канал Brief.

SHOT утверждает, что часть сбитой ракеты С-200 «рухнула в каркасный бассейн <...> в деревне Ореховка Калужской области». По словам подписчицы канала, на участок которой упали куски снаряда, «сначала были слышны три взрыва, а затем на землю посыпались части ракеты». Одна из них «угодила в бассейн, долго шипела и бурлила в воде».

В Белгородской области обстреливали села

По информации белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки по селу Журавлевка Белгородского района выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 11, по селу Красный Хутор и МАПП Нехотеевка — по два. В селе Солнцевка одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Ни в одном из населенных пунктов Белгородского района пострадавших и разрушений не выявлено.

В Валуйском округе под обстрел попал хутор Леоновка. Там зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет, но в одном частном домовладении выбиты окна. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 14 минометных снарядов, по территории рядом с селом Грушевка — четыре артиллерийских снаряда. В Грайворонском округе ВСУ обстреляли окраину села Безымено — установлено восемь минометных снарядов и один гранатометный выстрел. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков — по два. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Шесть минометных снарядов прилетели в село Новая Таволжанка, из-за чего пострадали пять домовладений и два автомобиля, добавил Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

В Курской области поврежден газопровод

По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, вечером 24 августа со стороны Украины были обстреляны село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе.

«В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Пробита газовая труба. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы. В Теткино отмечено три прилета мин, пострадавших и разрушений нет», — сказано в Telegram-канале курского губернатора.

Под Брянском обстреляли пункт пропуска из танка

В Брянской области под обстрел попал автомобильный пункт пропуска (МАПП) и населенный пункт. По данным SHOT, атака велась 24 августа около 21:00.

«Из танка выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случаевск (находится примерно в 1 км от украинской границы) и еще два — по автомобильному пропускному пункту Погар в том же Погарском районе (150 метров до границы). Немного повреждено здание МАПП. Никто не пострадал. В селе без разрушений», — говорится в публикации.

В Запорожской области пострадали отделы МВД и СК

В Запорожской области 24 августа БПЛА атаковали здание отдела полиции. По данным Telegram-канала Baza, в здание ОП «Каменско-Днепровский», где помимо сотрудников МВД работают следователи СК, прилетели два беспилотника. Пострадавших и погибших нет, но взрывом разрушена приемная начальника отдела полиции и повреждены окна на втором этаже.

Крым атаковали 42 БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 25 августа ВСУ атаковали полуостров беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение», — заявили в ведомстве.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, несколько БПЛА уничтожены над морем в районе мыса Херсонес. Он добавил, что экстренные службы не обнаружили никаких повреждений гражданской инфраструктуры.

Помимо этого, как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники вневедомственной охраны МВД РФ задержали двух граждан Украины в районе ключевого узла водозаборной станции в Балаклавском районе Севастополя. По данным силовиков, мужчины планировали устроить диверсию ко Дню независимости Украины. В ходе обыска у них нашли карту с основными инфраструктурными объектами Крыма.

По данным Mash, мужчины привлекли внимание охраны, когда что-то усердно копали. Помимо планов инфраструктурных объектов Крыма, при себе у задержанных были специальные инструменты. В свежей яме также обнаружили неназванный предмет, он находится на экспертизе. Задержанные утверждают, что заблудились и случайно попали на охраняемую зону, уронили ключи и стали их искать.

Фото: МО Украины

В Донецке погибла мирная жительница

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 93 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 74).

«Поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека в Киевском районе Донецка», — говорится в сводке.

Помимо этого за сутки были повреждены 13 жилых домостроений в Донецке, Александровке, Старомихайловке, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры. Под обстрелами были Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Всего за сутки по ДНР было выпущено 337 единиц различных боеприпасов.

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