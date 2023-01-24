В Киеве готовятся к массовой эвакуации украинцев из Грузии Киев допустил массовую эвакуацию украинцев из Грузии, если страна возобновит авиасообщение с РФ

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Киев допускает эвакуацию украинцев из Грузии, если страна возобновит прямое авиасообщение с Россией, заявил временный поверенный в делах Украины в государстве Андрей Касьянов, передает ТАСС. По его словам, речь пойдет только при реальных угрозах жизни и безопасности людей.

В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии, — рассказал он.

Касьянов отметил, что на данный момент обсуждается возможность организации эвакуационных маршрутов. Дипломат уточнил, что они нужны для наиболее уязвимых украинцев, у которых нет средств для возвращения.

В первый раз авиационное сообщение между Россией и Грузией было прервано в октябре 2006 года из-за скандала с российскими офицерами. Затем в 2008 — из-за вооруженного конфликта. В 2019 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сообщение можно будет возобновить после «возвращения ситуации в Грузии в нерусофобское русло».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, контакты с Грузией активно развиваются и в 2022 году ВВП этой страны вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией. Она также призвала правительство изучить вопрос «притока российских граждан» и «позаботиться о репутации страны».