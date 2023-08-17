Киев легализует порно. А что Россия, в каких странах пост-СССР это законно? На Украине хотят легализовать изготовление порнографии

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Группа депутатов Верховной рады Украины во главе с Ярославом Железняком собирается внести на рассмотрение парламента законопроект, декриминализующий порнографию. Они, в частности, предлагают пересмотреть вопросы лишения свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью распространения, а также за их изготовление и хранение. NEWS.ru узнал, что украинские депутаты хотят сделать с порно и какой правовой статус «клубничка» имеет в других странах бывшего СССР.

Что предлагают украинские депутаты

Как заявил депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, абсурдным является преследование людей, выкладывающих видео и фото на сервисе OnlyFans.

«Есть молодые люди, которые создают аккаунты на OnlyFans. Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают. За ними охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение платы за эти видео и фотографии», — сказал Бужанский.

По данным правозащитной организации BRDO, которая вместе с парламентариями работала над законопроектом, каждый год украинские власти заводят более тысячи дел в отношении людей, которые выложили свои личные видео в ОnlyFans. В то же время чиновники отчитываются, сколько миллионов сервис вносит в бюджет страны.

Авторы инициативы полагают, что отмена многих запретов позволит защитить граждан от злоупотреблений «коррумпированной „полиции морали“» при привлечении к ответственности любителей частной «клубнички».

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Как уточнил один из инициаторов нововведений, депутат Ярослав Железняк, законопроектом предлагается сохранить уголовную ответственность за «порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно (насильственное, зоо- и некрофилия), порно с детьми и для детей». Что касается последнего, парламентарии намерены усилить уголовную ответственность, введя новые штрафы до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает УНИАН.

Помимо легализации порнографии в Уголовном кодексе Украины есть статья о «создании или содержании мест разврата, а также сводничестве для разврата», которая предусматривает штрафы и уголовную ответственность до семи лет лишения свободы. Авторы законопроекта о декриминализации порнографии хотят исключить и эту статью.

Какое наказание за порнографию предусмотрено на Украине

По действующим нормам за ввоз, изготовление и хранение порноматериалов с целью сбыта или распространения, а также принуждение к участию в их создании предусмотрены штрафы, арест до шести месяцев или ограничение свободы от трех до семи лет в зависимости от конкретной части уголовной статьи. Что касается детской порнографии, то украинский УК карает даже за ее просмотр в интернете.

Что означает декриминализация порнографии

Как рассказал NEWS.ru адвокат Михаил Салкин, поправку вносят в связи с «фактическим неприменением имевшейся в уголовном кодексе статьи за изготовление порнографии». По его мнению, декриминализация порнографии для совершеннолетних несет больше плюсов, чем минусов.

«У любого человека есть неотъемлемое право распоряжаться своим телом так, как ему заблагорассудится. Если совершеннолетний человек желает фотографировать свое тело, то запрещать это делать и каким-либо образом наказывать за это недопустимо. Легализация данной деятельности позволит перевести ее как в правовую плоскость, так и легализовать источник такого дохода в целях налогообложения при условии, что будут установлены механизмы контроля за недопуском к созданию порнографических произведений несовершеннолетних», — полагает Салкин.

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По его мнению, существующие в других странах запреты «являются ханжеским проявлением норм морали». Собеседник NEWS.ru считает, что декриминализация данной сферы в разных странах является «здоровой тенденцией, так как ранее подобные деяния являлись результатом сильного влияния церкви на общественные отношения».

«Общественной опасности для общества и нравственности подобные деяния не имеют», — считает Салкин.

Могут ли легализовать порнографию в РФ

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила категорически против легализации порнографии в России. Она напомнила, что является активным поборником «традиционных духовно-нравственных ценностей» и «внесла поправки в Семейный кодекс, где даются определения этим самым ценностям».

По мнению депутата, аналогичный законопроект вряд ли будет внесен в парламент РФ в нынешних условиях. А Украина, полагает Останина, стала нашла себе «противодействие в нашем лице». Соседнее государство, по ее мнению, находится в духовном кризисе, в том числе и «в сфере общечеловеческих отношений».

«Убивать нравственность в людях, с нашей точки зрения, сродни физическому убийству. Поэтому отношение нашего общества ко всем этим проявлениям, мне кажется, очень здоровое. Мы не позволим менять наше законодательство в угоду тому, кто ведет человечество к вырождению», — добавила Останина.

Какие постсоветские страны легализовали порнографию

Наиболее либеральным в плане обращения с порнографическими материалами считается законодательство прибалтийских стран. Например, в Латвии законодательство делит порнографическую продукцию на две категории: относительно допустимую и абсолютно недопустимую. К последней категории относятся детское порно, изображение насильственных действий и некоторых половых девиаций.

Также законодательство Латвии предусматривает санкции за повторное в течение года нарушение правил ввоза, изготовления, распространения, публичной демонстрации и рекламы порнографии. За это нарушителя могут наказать тюремным сроком до одного года, принудительными работами или денежным штрафом до 30 МРОТ.

В Эстонии порнография частично легализована. Произведения с ней могут распространяться в специальных магазинах, кинотеатрах и других коммерческих заведениях, имеющих на это разрешение. Их нельзя посещать несовершеннолетним. За нарушение полагается штраф или отзыв лицензии. Повторное нарушение грозит арестом или лишением свободы до одного года.

За изготовление и распространение порнографии, в первую очередь детской, в УК Литвы предусмотрены общественные работы, штрафы, ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

В Грузии уголовно наказуемыми считались любые факты изготовления, распространения или рекламы порнографических произведений, изображений и других предметов. За это предусматривались штрафы, исправительные работы либо лишение свободы до двух лет. Однако Конституционный суд Грузии отменил действие этой нормы в мае 2023 года.

В УК Грузии сохранилась статья о неоднократном изготовлении и распространении порнографии, за что предусмотрено до шести лет тюрьмы. Грузинское законодательство предполагает до 10 лет лишения свободы за приобретение, хранение и присутствие при просмотре детского порно.

Как к порнографии относятся в России, Белоруссии и Молдавии

В УК РФ существуют три статьи, предусматривающие наказание за использование порно. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. За изготовление и оборот порнографических изображений несовершеннолетних грозит до 10 лет тюрьмы. Использование детей для создания порнографии максимально наказывается шестью годами колонии.

По белорусским законам противоправными считаются производство, распределение, продвижение, выставление, а также хранение с целью распространения или продвижения порнографических материалов. За это можно получить штраф, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет. Производство и распространение детской порнографии карается лишением свободы до 13 лет.

Согласно Уголовному кодексу Молдавии, за оборот порнографии лишают свободы на срок от одного года до трех лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как порно регулируется в Армении, Азербайджане и Центральной Азии

В Армении распространение, реклама и создание всех видов порнографии наказывается уголовно. За это предусмотрены штрафы, арест до двух месяцев или лишение свободы до двух лет.

Согласно УК Азербайджана, распространение и реклама порнографии, а также ее изготовление наказываются штрафами, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.

В Казахстане распространение и создание порнопродукции для целей сбыта наказывается штрафами, общественными работами, а также ограничением или лишением свободы на срок до двух лет. Суды также могут назначить конфискацию имущества.

В Киргизии за съемку порно наказывают штрафами, лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также исправительными работами на срок до года.

Ввоз, изготовление или распространение «клубнички» в Узбекистане максимально наказывается исправительными работами сроком до трех лет. Также предусмотрены штрафы и общественные работы. Однако, если эти действия совершены повторно или организованной группой, «потолок» санкции увеличивается до трехлетнего тюремного заключения. А те же действия в случае с детским порно караются лишением свободы на срок до пяти лет.

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В Таджикистане изготовление, реклама, демонстрация и распространение порнографии караются штрафами и лишением свободы до двух лет. Если все это делалось среди несовершеннолетних, максимальный срок наказания может составить пять лет тюрьмы. А если сбытом порнографии занималась организованная группа либо с использованием СМИ и интернета, максимальное наказание может составить восемь лет заключения.

В Таджикистане за порно грозит до пяти лет колонии. Если речь идет о действиях организованной группой, с использованием СМИ и интернета, то осужденных могут лишить свободы на срок от пяти до 10 лет.

В Туркменистане изготовление порнографии «с целью корыстных побуждений или шантажа», а также распространение таких материалов наказываются штрафами или исправительными работами сроком до двух лет. Но если это совершается группой лиц, то фигурантам грозит до четырех лет колонии с конфискацией имущества или без него. Если эти же действия были совершены в отношении несовершеннолетних, то максимальное наказание предусматривает до пяти лет заключения.

В Туркменском УК есть еще одна специфическая деталь — есть санкция за гибель человека в результате распространения и изготовления порнографии либо «иные тяжкие последствия». За это предусмотрено наказание от четырех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.

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