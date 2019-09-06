https://static.news.ru/photo/aa8e5d90-d0c7-11e9-ba7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Украина и Россия до сих пор не утвердили процедуру обмена задержанными, так как Киев отказывается выдавать одного фигуранта обменного списка.

Об этом ТАСС сообщил Валентин Рыбин, адвокат нескольких граждан РФ, готовящихся к выдаче. По его словам, точной формулы обмена пока нет.

Рыбин назвал задержанного, который стал причиной разногласий. Им оказался гражданин России Руслан Гаджиев, ранее воевавший на стороне ДНР в вооружённом конфликте в Донбассе и осуждённый впоследствии Украиной на 15 лет лишения свободы. Адвокат заявил, что Киев в последний момент исключил Гаджиева из списка на обмен.

Ранее News.ru сообщал о помиловании президентом Украины Владимиром Зеленским ряда российских граждан, которых могут обменять на украинских заключённых.