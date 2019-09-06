Украина и Россия до сих пор не утвердили процедуру обмена задержанными, так как Киев отказывается выдавать одного фигуранта обменного списка.
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Рыбин назвал задержанного, который стал причиной разногласий. Им оказался гражданин России Руслан Гаджиев, ранее воевавший на стороне ДНР в вооружённом конфликте в Донбассе и осуждённый впоследствии Украиной на 15 лет лишения свободы. Адвокат заявил, что Киев в последний момент исключил Гаджиева из списка на обмен.
Ранее News.ru сообщал о помиловании президентом Украины Владимиром Зеленским ряда российских граждан, которых могут обменять на украинских заключённых.