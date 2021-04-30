Киберпреступников начали искать с помощью компьютерной программы

https://static.news.ru/photo/cfb1b5e2-abcf-11eb-92d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты МВД РФ с помощью программы «Дистанционное мошенничество» стали выявлять серийные преступления, совершённые дистанционным способом. За год таким образом удалось обнаружить более 324 тысяч признаков преступлений в этой сфере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Благодаря эффективности использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» выявлено более 324 тысяч признаков серийных преступлений, — сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что компьютерная программа сама собирает, систематизирует, обрабатывает и анализирует сведения о преступлениях, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее сообщалось, что количество краж с банковских счетов граждан РФ по итогам января выросло на 30,4% в сравнении с прошлым годом и достигло 11,8 тысячи. Больше всего подобных преступлений происходит в Удмуртии, Республике Алтай и в Амурской области. Большинство из них остаются нераскрытыми. Ещё одним распространённым преступлением стали разного рода мошенничества. В январе их было зарегистрировано на 7,6% больше, чем в прошлом году, и достигло показателя 24 тысячи случаев. Большинство видов мошенничества совершаются с помощью информационно-коммуникационных технологий.