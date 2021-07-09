Кибермошенники украли у россиян почти 2,9 млрд рублей

За I квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли 2,9 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Центробанка.

Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тыс. При этом доля социальной инженерии по всем операциям снизилась с 64% до 56,2%, сообщили в ЦБ.

Потери россиян от действий мошенников по сравнению с прошлым годом выросли в 1,6 раза. Регулятор связывает это с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг.

Также эксперты ЦБ отмечают, что теряет актуальность всем известная легенда мошенников «звонок из банка». В настоящее время, по данным регулятора, злоумышленники переориентируются на новые сценарии. Наиболее часто фиксируется звонок из правоохранительных органов и органов государственной власти.

Также банки неохотно компенсируют потери потерпевших. В январе — марте доля возмещённых банками похищенных средств снизилась с 11,3% до 7,3%.

Ранее сообщалось, что за последний год со счетов российских граждан кибермошенники совершили на 60% больше краж, чем за все предыдущие годы. В ходе работы эксперты ОНФ проанализировали более 600 тысяч сообщений, в которых люди жаловались на действия злоумышленников, кравших средства с их счетов. В результате аналитики пришли к выводу, что успехом для злоумышленников закончились 32% попыток мошенничества. При этом число подобных операций за год пандемии выросло на 60% и побило предыдущий максимальный показатель за всю историю наблюдений подобного толка. Как подсчитали эксперты, мошенники похитили у граждан около 2,8 млрд рублей. Это на 70% больше, чем в допандемийный период.