Кибермошенники похитили у россиян более 3 млрд рублей за три месяца

В II квартале 2021 года кибермошенники провели более 230 тысяч незаконных банковских операций без согласия клиентов. Об этом
По данным регулятора, преступникам
Ранее сообщалось, что за I квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли 2,9 млрд рублей. Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тыс. Регулятор связывает это с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг. Также эксперты ЦБ отмечают, что известная легенда «звонок из банка» теряет актуальность и злоумышленники переориентируются на звонки из правоохранительных органов и органов государственной власти.