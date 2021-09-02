Кибермошенники похитили у россиян более 3 млрд рублей за три месяца

В II квартале 2021 года кибермошенники провели более 230 тысяч незаконных банковских операций без согласия клиентов. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По данным регулятора, преступникам удалось похитить 3 млрд 13 тыс. рублей, из которых возращено было только 7,4%. При этом доля социальной инженерии по операциям без согласия клиентов за год снизилась с 68, 6% до 47%. За аналогичный период 2020 года мошенники провели 192 тысячи банковских операций на сумму 2 млрд 177 тыс. рублей. Тогда жертвам вернули 12,8% украденного.

Ранее сообщалось, что за I квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли 2,9 млрд рублей. Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тыс. Регулятор связывает это с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг. Также эксперты ЦБ отмечают, что известная легенда «звонок из банка» теряет актуальность и злоумышленники переориентируются на звонки из правоохранительных органов и органов государственной власти.