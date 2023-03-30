Киберэксперт рассказал, как распознать мошенников Киберэксперт Кузьменко: мошенники уклончиво отвечают на прямые вопросы и угрожают судом

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Киберэксперт Сергей Кузьменко рассказал агентству ПРАЙМ, что мошенники дают уклончивые ответы на прямые вопросы в попытке запутать жертву, а также угрожают судом в случае отказа. Он добавил, что главная задача злоумышленников — получение средств напрямую, или получение кодов подтверждения из СМС или CVC-код банковской карты жертвы. По его словам, преступники пытаются усыпить бдительность человека и приводят различные доводы для достижения своих целей.

Также работает схема, при которой во время звонка по объявлению списываются приличные деньги, а вам никто не отвечает. Еще одним распространенным видом мошенничества является сообщение о наследстве. Злоумышленники обещают «золотые горы» после смерти вашего родственника за границей и требуют документы, а также оплату небольших издержек. Помимо этого, к сообщению прикрепляется фишинговая ссылка, — сказал Кузьменко.

Специалист напомнил, что Центробанк никогда не работает с физическими лицами, а сотрудникам прокуратуры противозаконно получать деньги от физических лиц, независимо от суммы.

Эксперт по кибербезопасности Шамиль Магомедов ранее рассказал, что мошенники способны не только украсть персональные данные, но и установить на телефон прослушку. По его словам, для этого злоумышленники незаконно используют СОРМ-систему, применяемую правоохранительными органами.