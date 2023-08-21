Киберэксперт объяснил, почему нельзя продавать свои аккаунты Киберэксперт Ефимов: продавцы своих аккаунтов могут стать нарушителями закона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа верифицированных аккаунтов другим людям может обернуться серьезными проблемами для самих продавцов, рассказал в беседе с РИАМО инженер департамента информационной безопасности IT-компании Андрей Ефимов. По его словам, если данные продавца попадут к мошенникам, ему будет непросто доказать свою непричастность к совершенным ими преступлениям.

На многих цифровых площадках, будь то маркетплейсы, сервисы аренды, везде, где есть ваши личные подтвержденные данные, например, паспорт, СНИЛС, ИНН, пройдена фотовидеоидентификация, если мошенники взломают ваш аккаунт и прибегнут к мошенничеству за счет ваших данных, доказать свою непричастность будет не так просто, — объяснил Ефимов.

Он подчеркнул, что защита своих личных данных и безопасность онлайн-аккаунтов является прежде всего обязательством для каждого пользователя. По словам эксперта, некоторые платформы своими правилами запрещают продажу аккаунтов, и аккаунт нарушителя может быть заблокирован или удален, а продавец — привлечен к ответственности за предоставление доступа к своим персональным данным и использование их другими людьми.

Специалист добавил, что хотя продажа верифицированного аккаунта кажется чистым заработком, на самом деле есть вероятность, что за довольно небольшую сумму пользователь рискует оказаться нарушителем закона с привлечением к уголовной ответственности.

Купля и продажа верифицированных аккаунтов могут привести к серьезным последствиям для всех сторон, включая продавцов, покупателей и тех, кто пользуется сервисом, где были использованы купленные аккаунты. Поэтому важно всегда остерегаться подобных предложений и не нарушать правила использования сервисов, — резюмировал Ефимов.

Ранее американский миллиардер, владелец Twitter (X) Илон Маск заявил, что в этой соцсети нельзя будет добавлять пользователей в черный список. На вопрос, почему он планирует убрать черный список, предприниматель заявил, что такая функция «не имеет значения».