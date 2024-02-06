Киберэксперт объяснил, насколько эффективна блокировка VPN-сервисов Киберэксперт Курочкин: закон не помешает VPN-сервисам плодиться

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Закон о запрете популяризации средств обхода блокировок интернет-сайтов, вступающий в силу с 1 марта, не остановит работу VPN-сервисов, рассказал в беседе с «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Он пояснил, что крупные VPN продолжат «плодиться», чтобы предоставлять пользователям свои услуги.

По словам специалиста, каждый сайт в интернете является сервером с конкретным адресом, который можно заблокировать. Однако крупных VPN-сервисы имеют целый пул таких серверов, которые начнут «плодиться», запуская новые.

Это такая бесконечная борьба, — признал эксперт.

Однако, по его словам, блокировка все же приносит определенные плоды. Так, гораздо меньше россиян стали пользоваться соцсетями Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена). При этом пользователи активно переходят на отечественные платформы.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов объяснил, что целью российских властей, которые ограничивают работу VPN-сервисов, является борьба с внешней пропагандой и противоправным контентом в интернете. По словам специалиста, речь идет о блокировке конкретных приложений, а не самой технологии.

Между тем, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не исключила, что с 1 марта в России может начаться масштабная блокировка VPN-сервисов. При этом, по ее словам, полностью заблокировать VPN, прокси и анонимайзеры невозможно.