Кибераналитик отметил неспособность пользователей защитить банковские карты

Пользователи не могут сами защититься от утечки данных их банковских карт, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов изданию Pravda.Ru. С момента, как человек получает карту в банке, безопасность своих данных он обеспечить уже не может, отметил специалист.

К сожалению, данные невозможно защитить самостоятельно. Мы вынуждены лишь надеяться, что информацию наших карт уберегут и не скомпрометируют. Но уверенности в этом нет. Фактически человек после того, как он заполнил анкету, получил карточку в банке, уже не контролирует ту информацию, которую он передал в банк, — сказал Ульянов.

Данные могут продать сотрудники банка, и их способны похитить сами хакеры, атаковав банк. При этом, конечно, разглашать номер своей карты, CVV или PIN-код нельзя, эти меры безопасности всё равно нужно соблюдать, напомнил аналитик.

Ранее стало известно, что в последнее время на пространствах теневой сети Интернета появились данные банковских карт более 100 тысяч россиян. Специалисты по кибербезопасности подтвердили, что с 26 февраля хакеры начали массово атаковать российских клиентов в попытках списать их финансы со счетов. Предполагается, что взломщики попытались в скором темпе «монетизировать» украденные данные. Однако ввиду того, что многие сведения потеряли свою ценность, злоумышленники решили слить их в Сеть.