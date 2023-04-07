«Кибер Фронт Z» призвал МИД добиться признания Пономарева террористом «Кибер Фронт Z» призвал МИД добиться признания Пономарева террористом через Совбез ООН

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Движение «Кибер Фронт Z» обратилось к МИД России с предложением добиться через Совбез ООН признания террористами для объявления в международный розыск «Национальную республиканскую армию» (НРА) и Илью Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Движение указало в Telegram, что именно НРА взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге во время мероприятия, организованного патриотическим движением «Кибер Фронт Z», был совершен террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент и пострадало 42 человека, — отмечается в обращении.

Также в нем уточняется, что НРА связана с беглым экс-депутатом Госдумы РФ Пономаревым, который призывал к протестам и терактам в России еще с начала спецоперации ВС РФ на Украине. По данным движения, Пономарев финансирует проукраинских диверсантов и является куратором не только НРА, но и других незаконных организаций.

Ранее юрист Василий Воробьев заявил, что обвиняемой по статье о теракте Дарье Треповой грозит от 15 до 20 лет колонии в случае, если она пойдет на сделку со следствием. Он отметил, что после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, подозреваемую может ожидать пожизненное лишение свободы, но вероятность такого приговора низкая.